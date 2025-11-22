Esenyurt'ta taksiciler arasında park kavgası! Saldırı anı kameraya yansıdı

Esenyurt'ta akşam saatleri bir taksici telefonla konuşmak için aracını park ettiği sırada başka taksiciler tarafından 'Burası bizim' diyerek saldırıya uğradı. Olay anında taksi şoförüne tehdit ve hakaret edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay 18.00 sıralarında Esenyurt Orhangazi Mahallesi Tunç Caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre telefonla konuşmak için bir sitenin önüne park eden taksiciye başka bir semte ait durakta çalışan taksiciler, "burası bizim, yolcu alamazsın" diyerek saldırdı. Saldırgan taksici aracın camını yumruklayarak taksicinin oradan ayrılmasını istedi. Kaçak olarak sitenin önünü mesken tuttukları iddia edilen taksiciler yaklaşık 30 dakika boyunca tacize ve saldırıya devam etti. Saldırıya uğrayan taksicinin polis ekiplerini çağırması sonucu taciz sona erdi. Saldırılan taksici, olay sonrası karakola gidip şikayetçi oldu.

O ANLAR TAKSİCİNİN KAMERASINA YANSIDI

Saldırıya uğrayan taksi sürücüsü saldırı anlarını saniye saniye kayıt altına aldı. Görüntülerde kaçak mesken tutan taksicilerin aracın önünü kestiği, camı yumrukladığı ve hakaretlerde bulundukları görülüyor.

