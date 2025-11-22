Erzurum'da işletmelere yönelik denetimleri sürüyor
Erzurum genelinde yem, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde/malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler sürüyor.
ABONE OL
Erzurum'da 14-21 Kasım 2025 tarihleri arasında toplam 289 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde tespit edilen olumsuzluklar kapsamında işletmelere 5 idari yaptırım uygulandı. Analize dayalı çalışmalarda 4 numune alındı. Tüketicilerimizin 7/24 ulaşabildiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 19 başvuru titizlikle değerlendirildi. Halkımızın güvenli gıdaya erişimi için denetimler aralıksız devam ediyor.