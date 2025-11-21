Gaziantep'te zehirlenme şüphesi! 56 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dönemlerde gündeme oturan zehirlenme faciası sonrası Gaziantep'te panik yaşandı. Gaziantep Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan yabancı uyruklu 56 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan 48 kişi taburcu edildi. 8 kişinin de tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 21.11.2025 01:10

GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan yabancı uyruklu 56 kişide zehirlenme belirtileri görülmesi üzerine merkeze çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 56 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavileri yapılan yabancı uyruklu şahıslardan 48'i taburcu edilirken, 8'inin tedavisinin ise sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 8 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "20 Kasım 2025 tarihinde Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde bazı yabancı uyruklu kişilerde kusma ve ishal şikayetlerinin görülmesi üzerine durum Geri Gönderme Merkezi'nin sağlık birimi tarafından hızla incelenmiş ve derhal 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmiştir. Ambulans ekipleri hızla merkeze intikal etmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 56 kişi hastanelere sevk edilmiştir. Tedavileri tamamlanan 48 kişi aynı gün içinde ayakta tedavi edilmiş, sağlık durumlarında bir olumsuzluk olmaması sebebiyle geri gönderme merkezine dönüş yapmıştır. Diğer kişilerin sağlık durumlarında da tehlikeli bir durum söz konusu olmamakla birlikte tedbiren müşahede altında tutulmaktadır. Süreç Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Konuya ilişkin inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.