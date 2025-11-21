Büyükçekmece'de alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi

Büyükçekmece'de, D-100 karayolunda seyir halinde ilerleyen kamyonet bir anda alev aldı. Yangın kısa sürede tüm araca yayılırken kamyon metal yığınına döndü.

21.11.2025 21:52

Yangın, saat 17.00 sıralarında D-100 Güzelce Mevki Büyükçekmece istikametinde seyir halindeki kamyonette çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle kamyonetin motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark ederek aracını yol kenarına çeken kamyonet şoförü itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tüm kamyoneti saran alevlere müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın söndürülürken kamyonet metal yığınına döndü.

