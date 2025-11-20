Van'da hap kapsüllerinin içine gizlenmiş bonzai ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde komando birliklerinin de katıldığı ortak operasyonda, hap kapsüllerinin içine gizlenmiş 171 gram bonzai ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 11:30

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele, İstihbarat, Narkotik Şube Müdürlükleri ile Başkale Komando Tabur Komutanlığı ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ihbar sonrası ilçeye bağlı Albayrak Mahallesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda, mahalle çevresinde yapılan aramada arazide 460 hap kapsülün içerisine gizlenmiş 171 gram bonzai ele geçirildi. G.M. (18) ve R.F. (24), gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.