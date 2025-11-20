Otomobil ile şeker pancarı yüklü TIR çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ile şeker pancarı yüklü TIR çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken savrulan panlarlar yolu kapattı.

Kaza, Alaca ilçesi Çorum-Yozgat çevre yolu Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zile istikametinde seyir halinde olan Nursait Y. idaresindeki 34 VMV 65 plakalı BMW marka otomobil, kavşakta Çorum istikametinde seyir halinde olan Ali Oktay Ö. yönetimindeki 66 DZ 272 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır devrildi. Tırın dorsesinde bulunan şeker pancarları ise yola savruldu. Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Y. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan tır sürücüsü, daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Yola saçılan şeker pancarları sebebiyle Yozgat istikameti yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Alaca Belediyesi ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tır ile otomobilin kavşakta çarpıştığı, savrulan tırın yan yattığı ve dorsesindeki şeker pancarlarının yola saçıldığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.