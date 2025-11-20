Federasyon başkanının bıçaklanması davasında gelişme! 6 sanık hakim karşısında

Antalya'da Azerbaycan eski Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev'in bıçaklanması olayına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda, 6 sanığın 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasına başlandı.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 13:49

Paylaş



ABONE OL

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı A.H, Azerbaycan Kickboks Federasyonu Asbaşkanı E.A, Azerbaycan Muaythai Federasyonu baş antrenörü V.A. ile R.S, F.B, E.B, müşteki Musayev ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık A.H, kendisine yönelik suçlamanın iftira olduğunu öne sürdü.

Araz Musayev'i 13 yaşından itibaren sporcu olarak kendisinin yetiştirdiğini belirten A.H, federasyon başkanlığını da 2024 yılında müştekiye devrettiğini söyledi.

Aynı yıl içerisinde yapılan federasyonun olağan kongresinde, gündemde olmayan başkanlık seçiminin gündeme alındığını ve müşteki yerine kendisinin yeniden başkanlığa seçildiğini ifade eden sanık, müştekinin bunu yargıya taşıdığını ancak kendilerinin haklı bulunduğunu savundu.

Sanık, müşteki Musayev ile aralarında federasyon seçimleri nedeniyle husumet olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Sanık R.S. ise 2018'de Azerbaycan'daki bir yarışma sırasında tartıştığı müştekinin kendisine küfür ederek darbettiğini ileri sürdü.

F.B. ile tatil için Antalya'ya geldiklerini iddia eden sanık, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Sosyal medya aracılığıyla Kemer'de şampiyona olduğunu öğrendim. F.B. ve E.B ile hem müştekinin kaldığı otele hem de spor salonuna gittim. Takip etme amacım müştekiyi tek yakalayabilmekti. Onun bana ettiği küfürleri hazmedememiştim. Tek yakalasaydım kendisiyle kavga edecektim. Bıçağı ise Kemer'e gitmeden satın almıştım. Ancak bu olayda kullanmak için almamıştım. Müşteki Musayev'in spor salonu dışına çıktığını gördüm. Öğrencileriyle sohbet ediyordu. Bu esnada yaklaşıp çenesine yumruk attım. Olay öncesinde bıçağı F.B.'ye vermiştim. 'Sen bıçakla, bacağına vur. Suçu üstleneceğim.' demiştim. Bu nedenle bıçak F.B'nin elindeydi. Olay planlı olarak gerçekleşmemiştir. Kendisini öldürme gibi bir niyetim yoktu."

Mahkeme heyeti, sanıklar A.H, E.A, V.A.'nın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine, R.S, F.B. ve E.B.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Antalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası sırasında 28 Mayıs'ta Azerbaycan heyetinde bulunan eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev'in müsabaka alanı dışında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Yaralanan Musyev hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili aralarında Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı A.H. ve Azerbaycan Kickboks Federasyonu Asbaşkanı E.A'nın da bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN