Bazanın içinde silah bulundu; 1 gözaltı
Edirne'de polisin operasyonunda, 1 evdeki bazada ruhsatsız 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, mermi ve fişek ele geçirildi; 1 şüpheli ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezindeki 1 eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evdeki aramasında, yatak odasındaki bazanın içinde ruhsatsız 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 42 mermi ve 13 fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.