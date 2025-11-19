TBMM Genel Kurulu toplandı! Neler görüşüldü?

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin sırların hala çözülemediğini söyledi.

Rojin Kabaiş'in acısını hiç unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Esen, "Biz artık ölümlere alışmak istemiyoruz. Ölümlerde bir araya gelmek istemiyoruz çocuklarımız için. Güzel günlerde buluşmak istiyoruz. 'Sorumsuz sorumlular' artık hesap versin istiyoruz, adalet istiyoruz." dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum'un birçok probleminin olduğunu, bu sorunların başında da şehirde havalimanı bulunmamasının geldiğini belirtti.

Şehirde uzman doktor eksikliği de bulunduğunu dile getiren Tahtasız, "8 yıldır kapalı olan Çorum Devlet Hastanemizin inşaatı devam ediyor, maalesef açılmadı. Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde birçok bölümde de uzman doktor eksiğimiz var. Hastalarımız randevu almakta, ameliyat sırası bulmakta ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor." diye konuştu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin 40. kuruluş yıl dönümüne ilişkin konuşmasında, DSP ile KKTC'nin genetik kodlarının birbirinden ayrı olmadığını vurguladı.

Küresel emperyal sistemin, Kıbrıs Adası'nda ve Doğu Akdeniz'deki hesaplarından, ideallerinden vazgeçmediğini belirten Aksakal, şunları kaydetti:

"Adada iki devletli çözümden başka seçenek olamayacağını er ya da geç anlayacaklar ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımak zorunda kalacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti bu konudaki kararlı duruşunu değiştirmediği ya da süreç içinde bir zafiyet göstermediği müddetçe bu gerçekleşecektir."

