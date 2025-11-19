Şanlıurfa'da çamaşır makinesinden 12 tabanca çıktı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda çamaşır makinesine gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, adresteki aramalarda çamaşır makinesi içerisine gizlenmiş 12 ruhsatsız tabanca, 13 şarjör ve 54 mermi ele geçirdi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.