Osmaniye'de devrilen otomolin sürücüsü yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarparak yan yatan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 14:22

Kaza, Düziçi ilçesi Ellek beldesi eski yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir hâlindeki 80 DA 876 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp yan devrildi. Hafif yaralanan sürücünün yardımına çevredeki jandarma personeli ile vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.