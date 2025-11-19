Hatay'da otomobille, motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde otomobille, motosikletin kafa kafaya çarpışmasıyla yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kumlu - Reyhanlı yolu üzerinde yaşandı. Seyir halinde olan M.G. idaresindeki 31 RL 484 plakalı otomobil, M.Ç. yönetimindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahısların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.