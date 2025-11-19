Erzincan’da sis bulutları doğayı masalsı bir görünüme bürüdü

Erzincan’da Munzur Dağları yoğun sisle kaplanırken, sararan doğayla bütünleşen manzara havadan görüntülendi ve izleyenlere büyüleyici bir görsel şölen sundu.

Munzur Dağları üzerinde etkili olan sis, sararan doğa ile birleşerek eşsiz görüntüler ortaya çıkardı. Havadan çekilen görüntüler, bölgenin sonbahar güzelliğini tüm ihtişamıyla gözler önüne serdi.

Erzincan-Kemah güzergâhı boyunca uzanan Munzur Dağları, son günlerde sis bulutlarının etkisi altına girdi. Doğanın renk değiştiren tonlarının sisle bütünleşmesi, adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu. Bölgeden drone ile kaydedilen görüntüler, izleyenleri büyüleyen bir görsel şölen sundu.