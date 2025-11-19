Antalya'da ağaca asılı kalan paraşütçü yeniden uçmak istiyor

Antalya'da yamaç paraşütü yaparken ağaca takılan ve 1.5 saat havada asılı kaldıktan sonra kurtarılan 42 yaşındaki Mehmet Tarık Yanar, Adana'da geçirdiği ameliyatlar sonucu yeniden sağlığına kavuştu. Tedavisi süren Yanar, 'Seneye ilk hedefim yeniden uçabilmek' dedi.

Olay, geçen 22 Mart tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yamaç paraşütü yapan Mehmet Tarık Yanar, yaklaşık 800 metre rakımlı tepeden havalandı. Bir süre havada süzülüp, yaklaşık 650 metre rakıma geldiğinde kontrolünü kaybeden Yanar, ormana düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ormanda yapılan arama kurtarma çalışmalarında Yanar'a ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bacağında kırık olduğu belirlenen Yanar, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu bulunduğu noktadan alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da ilk müdahalelerin ardından Yanar, Acıbadem Adana Ortopedia Hastanesi'ne sevk edildi. Adana'ya geldikten sonra 3 hafta hastanede kalan Yanar, geçirdiği ameliyatların ardından taburcu edildi. Yaklaşık 3 ay tedavi gören Mehmet Tarık Yanar, yeniden yürümeye başladı.



İhlas Haber Ajansı'na konuşan Acıbadem Adana Ortopedia Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doktor Alper Gölpınar, "Hastamız 1.5 saat ağaçta asılı kalıyor ve her 2 ayağında da kırıkları vardı. Sağ bacağını kaybetme riski vardı. Komplike bir müdahale yaptık ve fiskatör dediğimiz sistemi taktık. Hem topuk, hem ayak bileği hem de diz çevresi kırıkları için 4 kez ameliyat yaptık. Şuanda kemik iyileşmesi oluyor. Kemik iyileştikten sonrada son 1 ameliyat daha yapacağız. Yeniden yamaç paraşütü yapar hale getireceğiz" dedi.



Yeniden yürümeye başlayan ve sağlığına kavuşan Mehmet Tarık Yanar, "Çok ciddi bir kaza geçirdim. 3 saat süren kurtarma operasyonu sonucu kurtarıldım. Adana'ya ilk geldiğimde ayağım aslında kurtarılabilecek şekilde değildi. Gerekli müdahaleler yapıldı. Çok sancılı süreçler geçirdim. Şu an yürüyebiliyorum, çok mutluyum. İyileştikten sonra yeniden yamaç paraşütü yapmayı bekliyorum" diye konuştu.