4 katlı apartmanda korku dolu anlar!

Elazığ'da 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Paniğe neden olan yangın söndürüldü.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 00:05

Olay, Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın en üst katında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

