Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operayonu: 40 gözaltı

Nevşehir'de polisin helikopter destekli düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 40 kişi, gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 14:39

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 4 ay süren teknik takip sonucu Acıgöl, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde 43 adrese sabah saatlerinde operasyonda düzenlendi. 1 helikopter, 2 İHA, 3 dedektör köpeği ve 247 personelin katıldığı operasyonda 40 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 413 gram bonzai, 155 gram metamfetamin, 38 gram kokain, 210 gram esrar ile 6 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi. 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.