Mersin’de dehşet! Taksiciye bıçakla saldırdılar

Mersin’de taksici Mehmet Uğuz aracına aldığı 3 kişinin bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Şüphelilerden kurtulup, bölgedeki polis merkezine sığınan Uğuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Mehmet Uğuz, şüphelilerden de şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 16:56

Olay, saat 02.00 sıralarında, Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede taksicilik yapan Mehmet Uğuz, uygulamadan taksi çağıran müşterilerin yanına gitti. Taksiye binen kişiler Uğuz'a hakaret etmeye başladı. Daha sonra Mehmet Uğuz'dan para isteyip, istediklerini de alamayan 3 kişi, önce taksiciyi yumrukla darbetti, ardından bıçakla bacağından yaraladı. Şüphelilerden kurtulup, bölgedeki polis merkezine sığınan Uğuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Mehmet Uğuz, şüphelilerden de şikayetçi oldu. Polis, eşkali belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"PARA VERMEYİNCE BACAĞIMDAN BIÇAKLADILAR"

Taksici Mehmet Uğuz, yaşadıklarını anlatarak, "Gece 02.00 sıralarında uygulamadan taksi çağıran müşterilerin yanına gittim. Yolda önce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp polislere, sağlık çalışanlarına hakaret ettiler. Daha sonra bana hakaret ettiler. Sürekli yolu uzatıyorlardı. Varış noktasına geldiğimizde inmek istemediler. Uyarınca 3 kişi yumruk atmaya başladı. Araçtan indiklerinde para istediler, vermeyince bacağımdan bıçakladılar. Bağırıp, yardım isteyince uzaklaştılar. Ben de karakola sığındım. Belki ölebilirdim. Taksi esnafına yönelik saldırıların son bulmasını istiyorum" diye konuştu.

