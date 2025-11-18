Malatya'da kız meselesinde taşlı sopalı kavga! 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kız meselesi nedeniyle taraflar arasında kavga çıktı. Sokakta tek başına yürüyen 18 yaşındaki genç taşlı ve sopalı saldırıya uğrarken bacağından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Evliyaoğlu Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında başlayarak Çukurdere Mahallesi Divan Efendi Sokak'ta devam etti.

İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen İ.C. (18), önce bir kişinin ardından ise kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Sopalarla darp edilen genç daha sonra bacak kısmından bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralı İ.C., çevredekilerin yardımıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

