Kuyumcudaki vitrin asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kuyumcudaki vitrin asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:19

Paylaş



ABONE OL

Olay, dün akşam Keçiören ilçesinde yer alan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, T.A. isimli işçi, dükkanda bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada halatı kopan vitrin asansörünün altında kaldı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı asansörün altından ağır yaralı halde kurtarılan T.A., kaldırıldığı hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.