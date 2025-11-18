Erzurum'da yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı: 11 yaralı

Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkisinde, Çanakkale-Van seferini yapan yolcu otobüsü ile yabancı plakalı bir tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yoğun sis ve kaygan zemin nedeniyle meydana gelen kazanın ardından araçlarda hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 10:16

Paylaş



ABONE OL

Erzurum'da yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen Çanakkale-Van seferini yapan 34 CTG 925 plakalı yolcu otobüsü ile 90 AN 811 plakalı yabancı tır, Erzurum-Ağrı kara yolu Nenehatun köprüsü mevkisinde çarpıştı.

Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sis ve zeminin kaygan olduğu görüldü. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 11 kişi, ambulanslarla kent merkezi ve Pasinler ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan bölgede sis ve yolun kaygan zeminiyle alakalı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada araçlarda hasar oluştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN