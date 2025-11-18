Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava vatandaşlara zor anlar yaşattı

Erzurum, Kars ve Ardahan’da soğuk hava etkisini artırırken bölgede yoğun sis ve kırağı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte özellikle ana yollarda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar indi.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:01

Paylaş



ABONE OL

Erzurum'da gece saatlerinde aralıklarla yağan yağmur, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü ilde yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Sis nedeniyle araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

KARS

Kars-Erzurum kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk havanın etkisiyle Acısu Deresi'nde küçük göletler buz tuttu.

Büyük ve küçükbaş hayvan besicileri kırağıyla beyaza bürünen çayırlık alanda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

Besici Gıyas Budak, havaların geceleri soğuduğunu belirterek, "Sabah erken hayvanları otlatmaya çıkardık, her taraf bembeyaz olmuş. Şimdi kırağının kalkmasını bekliyoruz, sonra otlatmaya çalışacağız." dedi.

Bölgede kızıl sincaplar ile kuşların yiyecek aradığı görüldü.

ARDAHAN

Ardahan'da da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü şehirde soğuk hava nedeniyle buzlanma ve yoğun kırağı oluştu. Ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk havayla etkisini gösteren sis, kent merkezinde görüş mesafesini düşürdü.

Sis, Kura Nehri bölgesinde etkisini artırdı.