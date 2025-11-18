Balıkesir'de tırın direksiyonunun kilitlenmesi sonucu trafik felç oldu

Balıkesir'de bir tırın direksiyonunun kilitlenmesi sonucu kara yolunda uzun süre kontrollü trafik sağlandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Balıkesir-Edremit kara yolunun Havran Küçükşapçı mevkiinde meydana geldi. Çift yönlü olan kara yolunun belirli bir bölümünde bakım çalışması yapıldığı için trafikte tek yönlü geçiş sağlandı. Ancak bir tır, kabininin direksiyonunun kilitlenmesiyle birlikte bu bölgede yaklaşık 3 saat boyunca trafik felç oldu. Trafik ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrollü geçiş sağlandı. Tırın yoldan kaldırılmasının ardından, ulaşım tek yönlü olarak normale döndü.

Vatandaşlar, yolda bakım çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını talep etti.