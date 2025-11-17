Yolcu otobüsünde 230 kilogram kaçak tütün yakalandı

Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada yolcu otobüsünde 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 14:15

Kırşehir'de yolcu otobüsünde 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 yolcu gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı tütün ticareti ve yetki belgesiz satışların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, Adıyaman'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünü Kurugöl köyü yol kavşağında durdurdu.



Otobüsün bagajında yapılan aramada, valiz ve çuvallar içinde 230 kilogram satışa hazır kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.



Ankara'ya faturasız ve bandrolsüz tütün götürdüğü belirlenen yolcu V.G. (35) gözaltına alındı.



Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

