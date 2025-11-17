Tekirdağ’da dehşet anları! Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle S.A’ya silahla ateş eden şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silahlı saldırıya uğrayan S.A. ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde bir kişi S.A'ya silahla ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan S.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan silahlı saldırıya uğrayan kişinin Tekvando İl Temsilcisi olduğu öğrenildi.