Tekirdağ’da dehşet anları! Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 17.11.2025 23:17

Edinilen bilgiye göre, Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde bir kişi S.A'ya silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan S.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.