Su hattı patladı tonlarca su boşa aktı

Zonguldak'taki su hattında oluşan patlak nedeniyle aylardır tonlarca suyun boşa aktığı belirtildi. Mahalle halkı durumu belediyeye bildirdiğini ifade ederken, soruna henüz bir çözüm bulunmadığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 14:26

Zonguldak'ta Meşruiyet Mahallesinde aylardır boşa akan su vatandaşın tepkisine neden oldu.



Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesi Rüzgarlımeşe Meşe Sokakta su patlağı oluştu.



Oluşan patlak nedeniyle aylardır tonlarca su boşa aktı.



Mahalle halkı durumu belediye ekiplerine bildirse de sorun çözülmedi.



Vatandaşlar biran önce patlağın tamir edilerek sorunun çözülmesini istedi.