Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları hastaneye kaldırdı.

Kayseri’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Hocaahmet Yesevi Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi.

F.O. idaresindeki 38 ANC 108 plakalı otomobil ile F.D'nin kullandığı 38 ALL 699 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile her iki araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

