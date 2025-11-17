Kars'ta koruma altındaki yaban keçisi avlandı: Rekor para cezası kesildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kişinin yaban keçisi avladığını tespit edilmesinin üzerine ekipler tarafından şahsa 658 bin 257 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekiplerince yapılan çalışmayla koruma altındaki yaban keçisini avlayan C.Ç'yi (47) yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince C.Ç'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçu kapsamında 8 bin 257 lira idari, 650 bin lira ise tazminat olmak üzere toplam 658 bin 257 lira para cezası uygulandı.

