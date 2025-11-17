İki yerli ürüne daha AB'den coğrafi işaret tescili
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'ye ait iki ürünün daha Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, 'Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin AB'den coğrafi işaret tescili almasıyla, tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi.' dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "2025 yılında 13 yeni ürünümüz Avrupa Birliği'nde tescil edildi. Bu, ülkemizin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili oldu" dedi.
Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Türkiye'ye ait eşsiz lezzetlerin sınırları aşmaya devam ettiğini belirten Yumaklı, "Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin AB'den coğrafi işaret tescili almasıyla, tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre İpsala pirinci AB'den tescil alan 41'inci, Bursa kestane şekeri 42'nci Türk ürünü oldu.
BAKAN KACIR'DAN PAYLAŞIM
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Kacır şunları dedi: "Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği ile Anadolu'muzun değerlerini dünya çapında tanıtmaya devam ediyoruz.
İpsala Pirinci ve Bursa Kestane Şekeri ile, Avrupa Birliği'nde tescil edilen coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı 42 oldu. Edirne'nin verimli İpsala Ovası'nda yetişen pirincimiz ve Bursa'nın ustalık geleneğini yaşatan kestane şekerimiz, yerelden küresele uzanan bir markalaşma hikâyesinin simgeleri...
2025 yılında 13 yeni ürünümüz Avrupa Birliği'nde tescil edildi. Bu, ülkemizin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili oldu. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonuyla zenginliklerimizi kayıt altına almaya, korumaya ve markalaştırmaya devam edeceğiz."
Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretli ürünlerimiz:
1. Gaziantep Baklavası
2. Aydın İnciri
3. Malatya Kayısısı
4. Aydın Kestanesi
5. Milas Zeytinyağı
6. Bayramiç Beyazı
7. Taşköprü Sarımsağı
8. Giresun Tombul Fındığı
9. Antakya Künefesi
10. Suruç Narı
11. Çağlayancerit Cevizi
12. Gemlik Zeytini
13. Edremit Zeytinyağı
14. Milas Yağlı Zeytini
15. Ayaş Domatesi
16. Maraş Tarhanası
17. Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini
18. Ezine Peyniri
19. Safranbolu Safranı
20. Aydın Memecik Zeytinyağı
21. Araban Sarımsağı
22. Osmaniye Yer Fıstığı
23. Bingöl Balı
24. Bursa Şeftalisi
25. Hüyük Çileği
26. Bursa Siyah İnciri
27. Söke Pamuğu
28. Manisa Mesir Macunu
29. Gaziantep Menengiç Kahvesi
30. Silifke Yoğurdu
31. Aydın Memecik Zeytini
32. Erzincan Tulum Peyniri
33. Aydın Çam Fıstığı
34. Afyon Pastırması
35. Afyon Sucuğu
36. Antep Fıstık Ezmesi
37. Mut Zeytinyağı
38. Kırkağaç Kavunu
39. Hatay Kaytaz Böreği
40. Gaziantep Lahmacunu
41. İpsala Pirinci
42. Bursa Kestane Şekeri