Denizli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarptı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Olayda ağır yaralanan 26 yaşındaki Simge Bayram hasteneye kaldırılmasının ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 23:06

S.T'nin kullandığı 34 DPB 653 plakalı otomobil, Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Simge Bayram'a (26) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalıştığı öğrenilen Bayram'ın, bulvar üzerinde direksiyon dersi verilen alana ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Sürücü S.T. gözaltına alındı.

