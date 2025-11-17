Çanakkale'de kıyıya ölü yunus vurdu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Güneyli köyü sahilinde yürüyüş yapanlar kıyıya vurmuş ölü bir yunus buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, inceleme yaptı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi sahilinde ölü yunus bulundu.

Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü sahilinde yürüyüş yapanlar, sabah saatlerinde kıyıya vuran yunusu fark etti. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, yunusun öldüğü belirlendi. İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından ölü yunusun sahilden alınacağı, ölüm nedeninin ise detaylı incelemenin ardından belirleneceği ifade edildi.

