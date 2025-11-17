Bolu'da korkunç olay: Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Bolu’da motorlu testereyle kestiği ağacın altında kalan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da kestiği ağaç üzerine devrilen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yaka Fındıcak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Seyid Ahmet Özay'ın (52) motorlu testereyle kestiği ağaç üzerine devrildi.

Ağacın altında kalan Özay'ın yardımına yakınları koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Özay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özay'ın cenazesi, yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

