Bitlis’te yayladaki hayvanlar kara hazırlıksız yakalandı
Bitlis’in Hizan ilçesinde yüksek rakımlı kırsal bölgelerde etkili olan ani kar yağışı, meralarda otlatılan büyükbaş hayvanları zor durumda bıraktı.
Hizan'a bağlı Yoğurtlu ve Akbaş köylerinin kırsal kesimlerinde hayvanlarını otlatan vatandaşlar, aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Kısa sürede bölgeyi beyaza bürüyen kar, meradaki büyükbaş hayvanların yürümesini güçleştirdi. Çobanlar ve hayvan sahipleri, kar örtüsü altında ilerlemekte zorlanan hayvanları kontrollü şekilde köylere doğru yönlendirdi. Yer yer diz boyunu aşan kar nedeniyle zaman zaman güç anlar yaşayan köylüler uzun uğraşlar sonucu hayvanlarını güvenli şekilde köylere ulaştırdı.