Belediye otobüsünde dehşet! Eşinin gözü önünde bıçaklandı

Konya’da bir belediye otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. İki yolcu arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kadirhan Öztürk (21), eşinin gözü önünde bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Öztürk’e ilk müdahaleyi otobüste yaptı. Ağır yaralı genç, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde Konya-Adana kara yolunda şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünde meydana geldi.

Belediye otobüsünde yaşanan tartışma faciaya yol açtı (DHA)Belediye otobüsünde yaşanan tartışma faciaya yol açtı (DHA)

Kadirhan Öztürk, belirlenemeyen nedenle bir yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Öztürk, eşinin yanında karnından bıçaklandı. Öztürk kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada gürültüyü duyan sürücünün otobüsü durdurmasından yararlanan saldırgan, otobüsten inip kaçtı.

Yolcunun saldırısına uğrayan Kadirhan Öztürk, bıçaklanarak ağır yaralandı (DHA)Yolcunun saldırısına uğrayan Kadirhan Öztürk, bıçaklanarak ağır yaralandı (DHA)

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla yakındaki Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Öztürk'ün, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Emniyet güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu (DHA)Emniyet güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu (DHA)

Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

