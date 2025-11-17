Yaşam

Batman'da iş yerinde akıma kapılan işçi hayrını kaybetti

Batman’da çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapılan Bilal Polat (23) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi.

Çalıştığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan Bilal Polat, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Polat, kurtarılamadı.

Polat'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

