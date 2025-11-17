Batman'da iş yerinde akıma kapılan işçi hayrını kaybetti

Giriş Tarihi: 17.11.2025 17:33

Fotoğraf (DHA)

Çalıştığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan Bilal Polat, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Polat, kurtarılamadı.