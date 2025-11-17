Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Ardahan'ın yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Ardahan kent merkezinde gece etkili olan sağanak, yükseklerde kar yağışına dönüştü. Kentte bir süredir etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağış nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara geçidinin etekleri beyaza büründü.

Ardahan'da havaların soğumaya başladığını söyleyen Ümit Sarıkaya, '''Kent merkezine yağmur yüksek kesimlere ise kar yağmaya başladı. Bugün itibariyle kışımız başladı. Artık doğal gazlar yanıyor'' dedi.