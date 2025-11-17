Adana'da özel okulda skandal! Tuvalete yerleştirdiği gizli kamera ile meslektaşlarını ve öğrencileri görüntüledi

Adana’da özel bir okulda gizli kamera skandalı yaşandı. Okulda görevli resim öğretmeni E.İ.’nin, tuvalete yerleştirdiği gizli kamerayla hem meslektaşlarını hem de öğrencileri görüntülediği tespit edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından şüpheli öğretmen tutuklandı.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 22:25

İddiaya göre, Adana Gündoğdu Koleji'nde bir kadın öğretmen tuvaletteyken ışık yansımasını fark edince tavan arasına yerleştirilmiş gizli bir kamera bularak, olayı polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri olay yerine gelerek yaptıkları inceleme sonucunda okulda görevli resim öğretmeni E.İ.'nin kamerayı yerleştirdiğini tespit etti. Şüpheli öğretmenin tuvaletlere yerleştirdiği kameralar aracılığıyla görüntüleri kaydettiği ortaya çıktı.

E.İ.'nin okulda ve evinde yapılan aramalarda da çeşitli görüntüler ele geçirildi. Gözaltına alınan E.İ. tutuklanırken, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Öte yandan okul yetkilileri olayın doğru olduğunu, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.