"17 Kasım Dünya Prematüre Günü"ne özel mor ışıklandırma

Sağlık Bakanlığı, '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' etkinlikleri kapsamında Atakule ve Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ni mor ışıkla renklendirdi.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 22:29

17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nde toplumda prematürelik hakkında farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara'nın simgelerinden olan Atakule ve Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi mor ışıkla renklendirildi.

