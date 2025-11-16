Sakarya'da zehir satıcılarına geçit yok! 4 kişi yakalandı

Sakarya’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 20:38

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Adapazarı, Arifiye ve Akyazı ilçelerinde 3 ayrı operasyon düzenledi.

Zanlılar K.A. (26), E.A. (26), Y.Ö. (17) ve S.E'nin (32) yakalandığı operasyonlarda yapılan aramada, 14 parça halinde 60,11 gram sentetik uyuşturucu, 35 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 130 gram ham madde ele geçirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan zanlılardan S.E'nin, 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı nedeniyle arandığı öğrenildi.

