Ordu’da korkutan yangın! İşçilerin kaldığı binada çatı alevler içinde kaldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, işçilerin kaldığı 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın yapılan çalışma sonucu söndürüldü.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 04:05

Yangın, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin kullandığı dairede kullanılan elektrikli ısıtıcı sobadan yangın çıktı. Dumanları ve alevleri fark eden işçiler kendilerini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, binanın 4'üncü katına itfaiye merdiveni kullanarak yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, işçilerin bulunduğu odada maddi hasar meydana geldi.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

