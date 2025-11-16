Korkunç olay! Genç kız 4. kattan aşağı düştü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 4. kattan düşen 18 yaşındaki genç kız ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen genç kızın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 20:46

Edinilen bilgiye göre, Ziyagökalp Mahallesi Emekçi Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında ikamet eden T.Ö. (18) isimli genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten evinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.Ö.'yü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen T.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

