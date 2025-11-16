Kar yağışı sürecek mi? Meteoroloji haritasını güncelledi! Yeni tahmin geldi

Giriş Tarihi: 16.11.2025 06:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 16–20 Kasım 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yurdun doğusunda yağışlı hava etkili olurken, haftanın ilerleyen günlerinde ülke genelinde güneşli ve sakin bir hava hakim olacak.

Yurdun doğusunda kar yağışı etkili olurken batı illerinde güneşli hava sürecek (İHA)

BATI İLLERİNDE GÜNEŞLİ HAVA SÜRECEK

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yağışsız, güneşli ve yer yer ılık bir hava olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine doğru tırmanırken, sabah ve gece ayazı yalnızca İç Anadolu'da kendini hissettirecek.

İŞTE GÜN GÜN TAHMİNLER

16 Kasım Pazar:

Haftanın ilk gününde özellikle Doğu Anadolu'da yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Karadeniz'in doğusunda yer yer sağanak beklenirken, İç Anadolu, Ege ve Marmara'da parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

17 Kasım Pazartesi:

Doğu ve Güney Doğu'da sisli bir hava görülecek, Batı bölgelerde ise güneş yüzünü göstermeye başlıyor. Marmara ve Ege'de genel olarak açık ve az bulutlu bir hava hakim.