Kar yağışı sürecek mi? Meteoroloji haritasını güncelledi! Yeni tahmin geldi

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurdun doğusunda kar yağışı etkili oldu. Çok sayıda ilde yüksek kesimler beyaza bürünürken Batı illerinde ise güneş hakim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında yarından itibaren yurt genelinde güneşli havanın süreceği kaydedilirken, Doğu bölgesinde bazı illerde kar yağışının süreceği belirtildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 16–20 Kasım 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yurdun doğusunda yağışlı hava etkili olurken, haftanın ilerleyen günlerinde ülke genelinde güneşli ve sakin bir hava hakim olacak.

Yurdun doğusunda kar yağışı etkili olurken batı illerinde güneşli hava sürecek (İHA)Yurdun doğusunda kar yağışı etkili olurken batı illerinde güneşli hava sürecek (İHA)

BATI İLLERİNDE GÜNEŞLİ HAVA SÜRECEK

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yağışsız, güneşli ve yer yer ılık bir hava olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine doğru tırmanırken, sabah ve gece ayazı yalnızca İç Anadolu'da kendini hissettirecek.

İŞTE GÜN GÜN TAHMİNLER

16 Kasım Pazar:
Haftanın ilk gününde özellikle Doğu Anadolu'da yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Karadeniz'in doğusunda yer yer sağanak beklenirken, İç Anadolu, Ege ve Marmara'da parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

17 Kasım Pazartesi:
Doğu ve Güney Doğu'da sisli bir hava görülecek, Batı bölgelerde ise güneş yüzünü göstermeye başlıyor. Marmara ve Ege'de genel olarak açık ve az bulutlu bir hava hakim.

Yurt genelinde önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor (AA)Yurt genelinde önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor (AA)

18 Kasım Salı:
Yağışlar büyük ölçüde yurdu terk ediyor. Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli hava etkili olacak. Sadece sınırlı bölgelerde hafif bulutlanma bekleniyor.

19 Kasım Çarşamba:
Tüm yurtta güneşli ve sakin bir hava hakim. Sıcaklıklarda birkaç derecelik artışla birlikte mevsim normallerinin üzerine çıkılması bekleniyor.

20 Kasım Perşembe:
Güneşli hava etkisini sürdürürken, özellikle batı bölgelerde sıcaklık artışı belirgin olacak. Yurdun tamamında yağış beklenmiyor. Yer yer sabah saatlerinde sis görülebilir.

İstanbul'da hafta boyu yağış görülmeyecek (AA)İstanbul'da hafta boyu yağış görülmeyecek (AA)

HAFTA GENELİNDE İSTANBUL'DA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

16–17 Kasım: Parçalı bulutlu, yer yer güneşli. Soğuk ve serin hava sabahları kendini hissettirecek.

18–20 Kasım: Güneşli ve açık bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar hafta ortasında 20-22 derece bandına yükselecek. Rüzgâr zaman zaman kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

ANKARA'DA GÜNEŞLİ HAVA SÜRECEK

İç Anadolu'nun başkenti Ankara'da ise sakin ve soğuk bir hava var.

16–17 Kasım: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde ayaz hissedilebilir.

18–20 Kasım: Güneşli ve açık hava hüküm sürecek. Gündüz sıcaklıkları 18 dereceye yükselirken gece sıcaklıkları sıfır dereceye yaklaşacak. Sis ve pus ihtimali yüksek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmini (MGM)Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava tahmini (MGM)

İZMİR 25 DERECEYİ GÖRECEK

İzmir'de hafta genelinde oldukça sakin ve sıcak bir hava bekleniyor.

16–17 Kasım: Parçalı bulutlu ve yer yer güneşli.

18–20 Kasım: Güneşli hava belirginleşecek. Sıcaklıkların 25 derece seviyelerine kadar çıkması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde hafif rüzgâr etkili olacak.

