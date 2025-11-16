Bursa'da feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 16.11.2025 21:07

Fotoğraf (İHA)

Edinilen bilgiye göre, rulo saç yüklü 67 LG 101 plakalı tır ile ile karşı yönden gelen 16 HG 299 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana geldi.