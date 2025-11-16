Bitlis'e kışın ilk karı düştü: Şehir beyaza büründü

Bitlis’te günlerdir süren soğuk ve yağmurlu hava, gece saatlerinde yerini mevsimin ilk karına bıraktı. Türkiye’nin en fazla kar alan illerinden Bitlis’te kar yağışının bugün de devam etmesi bekleniyor.

Bitlis'te günlerdir etkili olan soğuk hava ve yağmur yerini kar yağışına bıraktı.



Kış aylarının uzun ve çetin geçtiği, Türkiye'nin en fazla kar yağışının aldığı kentlerden biri olan Bitlis'e, mevsimin ilk karı yağdı.



Kentte günlerdir etkili olan soğuk hava ve yağmur yağışı gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının bugünde devam edeceğini bildirilen meteoroloji yetkilileri hafta boyunca havanı güneşli ve parçalı bulutlu olacağı yönünde bilgiler verdi.

