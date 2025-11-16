Batman'da yağmuru gören sürücü durumu fırsata çevirdi: Aracını yıkadı

Batman'da bir sürücü, yağışlı havayı fırsata çevirdi ve yağmur altında otomobili yıkadı. Çevredeki vatandaşlar, aracını fırçayla yıkayan sürücüyü görmesinin ardından o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 23:34

Paylaş



ABONE OL

Şehir merkezinde yağışı fırsata çeviren bir sürücü, aracını köpükleyip fırçalayarak adeta yol kenarında oto yıkama yaptı. Yağmurun etkisiyle sokakların boşaldığı sırada aracını kenara çeken sürücünün, elindeki fırça ve köpükle aracını detaylı şekilde temizlemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydederken, sürücünün yağmuru "bedava durulama" olarak değerlendirmesi gülümseten yorumlara neden oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN