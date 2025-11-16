Arnavutköy'de gecekondu yangını! Ev kullanılamaz hale geldi

Arnavutköy ilçesinde bulunan bir gecekonduda yangın çıktı. Nedeninin bilinmediği yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Giriş Tarihi: 16.11.2025 22:09

Paylaş



ABONE OL

Yangın, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Pırıltı Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yapının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde alevlerin yükseldiği, çevredekilerin panikle durumu izlediği ve ekiplerin yangına müdahalesi yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN