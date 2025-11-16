Ara tatil dönüşü trafik kilit! 43 ilin geçiş noktasında uzun kuyruklar oluştu

Giriş Tarihi: 16.11.2025 21:47

Fotoğraf-İHA

ARA TATİL BİTTİ DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU BAŞLADI!

Bir haftalık tatilin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Tatilcilerin yollara akın etmesiyle şehirler arası karayollarında da trafik hareketliliği arttı.

Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlendi. Yoğunluk nedeniyle sürücülerin düşük hızla ilerlediği, kavşak ve bağlantı noktalarında bekleme sürelerinin uzadığı görüldü.