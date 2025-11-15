Şehir magandalarına sıfır tolerans! Caydırıcı cezalar geliyor

Suça sürüklenen çocuklar başta olmak üzere birçok konuda önemli düzenlemeler içeren 11’inci yargı paketinde çalışmalar tamamlandı. Hazırlanan 11. Yargı Paketi’nde şehir magandalarına yönelik caydırıcı cezalar geliyor. Yerleşim yerlerinde silahla ateş edenlerin cezası 3 yıldan 5 yıla çıkartılacak. Kurusıkı taşıyanlar 3 yıl ceza alacak. Çocukları örgütlü suçlarla kullananların cezası da bir kat artacak.

AK Parti milletvekillerince hazırlanan 11. Yargı Paketi ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza bir katına kadar artırılacak. Sabah'ın haberine göre AK Parti milletvekilleri Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen "kanun teklifinin" çalışmalarını tamamladı. Gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunulması öngörülen kanun teklifine göre, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek ceza bir katına kadar artırılacak.

Teklifle, bilişim suçlarıyla mücadelede de düzenlemelere gidilecek. Ayrıca meskun mahalde ateş edenlere verilecek cezalar da yükseltilecek. Bu kapsamda da meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla çıkarılacak. Böylece meskun mahalde silahla ateş edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.