Yaşam

Kars'ta muhtardan örnek davranış: Kayaköprü köyünde fidanlar toprakla buluştu

Kars'ta köy muhtarından örnek davranış, muhtar başta köy mezarlığı olmak üzere köyün giriş ve çıkışlarını ağaçlandırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Kars'ta muhtardan örnek davranış: Kayaköprü köyünde fidanlar toprakla buluştu
Kars'ın Akyaka ilçesi Kayaköprü köyü muhtarı Ersoy Ekinci, köy mezarlığı ve çeşitli alanları kapsayan geniş çaplı bir ağaçlandırma seferberliği başlattı. Muhtar Ekinci, bin çam fidanının ekimini yaparak köyde farkındalık oluşturdu.

Önce köy mezarlığının bahçe duvarını yapan muhtar Ersoy Ekinci, ardından da köyde fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ekinci, "Köyümüzün mezarlığının bahçe duvarını onardık, şimdi ise mezarlığı ağaçlandırıyoruz. Tüm ölenlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.

Öte yandan muhtar tarafından başlatılan fidan dikimini köylülerde memnuniyetle karşıladı. Fidan dikimi seferberliği, dikilen fidanlara can suyu verilmesiyle tamamlandı.

Bu örnek davranış, hem çevre bilincini artırması hem de köyün geleceğine nefes olacak yeşil bir miras bırakması açısından büyük önem taşıyor.