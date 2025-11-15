Kars'ta muhtardan örnek davranış: Kayaköprü köyünde fidanlar toprakla buluştu
Kars'ta köy muhtarından örnek davranış, muhtar başta köy mezarlığı olmak üzere köyün giriş ve çıkışlarını ağaçlandırdı.
Önce köy mezarlığının bahçe duvarını yapan muhtar Ersoy Ekinci, ardından da köyde fidan dikimi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ekinci, "Köyümüzün mezarlığının bahçe duvarını onardık, şimdi ise mezarlığı ağaçlandırıyoruz. Tüm ölenlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.
Öte yandan muhtar tarafından başlatılan fidan dikimini köylülerde memnuniyetle karşıladı. Fidan dikimi seferberliği, dikilen fidanlara can suyu verilmesiyle tamamlandı.
Bu örnek davranış, hem çevre bilincini artırması hem de köyün geleceğine nefes olacak yeşil bir miras bırakması açısından büyük önem taşıyor.