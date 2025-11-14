Investco Holding ve 20 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

Giriş Tarihi: 14.11.2025 16:05

İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan o açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 04.11.2025 tarihli kararlar kapsamında İnvestco Holding Anonim Şirketi'ne yönetim kayyımı atanmıştır.

Kayyımlık faaliyetleri çerçevesinde yapılan incelemelerde; İnvestco Holding çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketlerinin yönetim organlarının soruşturmada şüpheli sıfatıyla bulunduğu, tutuklu olan kişilerin görevlerini ifa edemediği, bir kısım yöneticilerin görevinden istifa etmesi nedeniyle kurulları oluşamadığı, kamuoyu bildirimleri ve resmi yazışmaların dahi akamete uğradığı, ticari faaliyetlerin aksaklık yaşadığı belirlenmiştir.

Soruşturmanın salahiyeti ve mali dengelerin korunabilmesi adına;

1-) Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.

2-) Verusa Holding A.Ş.

3-) Verusaturk Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.

4-) Innosa Teknoloji A.Ş.

5-) Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

6-) Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

7-) Pan Teknoloji A.Ş.

8-) Şişli Enerji A.Ş.

9-) Ortaköy Enerji A.Ş.

10-) Mandad Enerji A.Ş.

11-) An Elektrik Enerjisi A.Ş.

12-) Galata Altın İşletmeleri A.Ş.

13-) Core Engage Yazılım Anonim Şirketi

14-) Zonone İnteractiv Yazılım Anonim Şirketi

15-) Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.

16-) Uzertaş Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

17-) Rem Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.

18-) Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.

19-) Probel Yazılım Ve Bilişim Sistemleri A.Ş.

20-) Vektora Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi

Firmalarına İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 13.11.2025 tarih ve 2025/11891 değişik iş numaralı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili açıklaması (X)