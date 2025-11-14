Bursa'da tek katlı evde yangın! Alevler bitişindeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamına yayılırken yangın bitişiğindeki evlere sıçramadan 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın, bitişikteki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

